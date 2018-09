Séisme suivi d'un tsunami en Indonésie: Unicef Belgique lance un appel aux dons

(Belga) Unicef Belgique a lancé dimanche un appel aux dons afin de soutenir les opérations d'urgence menées actuellement par l'Unicef en Indonésie, secouée vendredi par un puissant séisme suivi par d'un tsunami sur l'île des Célèbes.

"Nous prélevons actuellement des biens d'urgence de nos stocks, mais il est clair que davantage de moyens seront nécessaires dans les jours à venir", selon Unicef. L'organisation pointe notamment les besoins en soins de santé, en termes de vaccination, d'eau potable, d'abris de secours, de nourriture et de protection pour les enfants. "Sur base de l'expérience acquise lors de précédentes situations d'urgence, on sait que les enfants sont les plus grandes victimes de pareilles catastrophes. Prévenir les maladies et fournir de la nourriture et des abris est donc la priorité", souligne Unicef Belgique. Tout don peut être versé sur le compte bancaire BE 31 0000 0000 5555 ou via le site www.unicef.be. (Belga)