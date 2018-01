Séismes et éruptions en série: rien d'anormal, prédictions impossibles (experts)

Eruptions de volcans aux Philippines et au Japon, puissant séisme au large de l'Alaska: simple coïncidence ou signe précurseur d'une catastrophe de grande ampleur?

Les experts interrogés par l'AFP sont unanimes: il n'y a rien d'anormal dans l'apparente recrudescence d'activité autour de la "ceinture de feu du Pacifique".

Qu'est-ce que la ceinture de feu du Pacifique?

Cette ceinture, qui borde le plus vaste océan de la planète, concentre certaines des plus importantes zones de subduction du monde: des plaques de croûte terrestre s'y enfoncent à grande vitesse géologique (plusieurs centimètres par an) sous d'autres plaques, accumulant d'énormes tensions qui doivent un jour se libérer.

Sur 500 volcans actifs dans le monde, quelque 90% se situent sur cet arc de 40.000 km, qui court de l'Indonésie au Chili.

La plaque Pacifique fait partie de la douzaine de plaques tectoniques qui forment la lithosphère, c'est-à-dire la couche externe, rigide, du globe terrestre. Celles-ci flottent et se déplacent sur la partie ductile, déformable, du manteau terrestre, l'asthénosphère.

Cette plaque est ponctuée d'îles volcaniques comme Hawaï, où se trouve le Kilauea, l'un des volcans les plus actifs au monde. Elle comporte également le point le plus bas du globe, dans la fosse des Mariannes, là où elle glisse sous la plaque des Philippines (fosse du Challenger à 11.033 m de profondeur).

Autour du Pacifique, les sismologues s'attendent depuis des dizaines d'années à des tremblements de terre dévastateurs dans ces zones de "lacunes sismiques": au Chili, en Alaska, en Californie (où menacent les célèbres failles de San Andreas), dans la région de Tokyo, en Nouvelle-Zélande ou au large de l'île indonésienne de Sumatra, au sud de l'épicentre de l'énorme séisme du 26 décembre 2004, qui avait provoqué un tsunami responsable d'environ 168.000 morts dans le nord de l'île de Sumatra.

Faut-il craindre un effet domino?

Cette zone est le théâtre de séismes quotidiens, beaucoup passent quasiment inaperçus, se produisant dans des endroits très peu peuplés. Mais la récente série a réveillé les angoisses, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes s'alarmant même sur Twitter.

"La zone du Pacifique est dans une période d'activité", confirme Toshiyasu Nagao, responsable d'un centre de recherche sur les prédictions de tremblements de terre, à l'université de Tokai.

"Cependant, cette activité est considérée comme normale", a-t-il dit à l'AFP.

Les différents événements ne sont pas liés, confirme Yosuki Aoki, assistant professeur de volcanologie physique à l'université de Tokyo.

Les volcans "alternent des périodes actives et inactives, et cela en fait partie", a-t-il souligné.

Dans quelle mesure peut-on prédire les séismes?

Quand se produit un séisme, se créent des tensions autour des failles voisines et cela tend à générer d'autres mouvements telluriques, notent les experts, mais en aucun cas "nous ne pouvons prédire les tremblements de terre et éruptions volcaniques", insiste Shinji Toda, expert de la prévention des désastres naturels à l'université du Tohoku.

"Les sciences de la Terre ne sont pas capables d'aller aussi loin".

Loin de voir un regain d'activité, M. Nagao juge la période actuelle relativement calme en termes de séismes.

"Il y a eu un séisme en Alaska l'autre jour (de magnitude 7,9), mais des tremblements de terre aussi puissants surviennent régulièrement dans la région", rappelle-t-il.

si-hih-sah-anb/roc