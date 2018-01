Selon Netanyahu, l'ambassade des Etats-Unis s'installera à Jérusalem dans moins d'un an

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirme mercredi que les Etats-Unis transféreront leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem dans moins d'un an. Le timing dévoilé par M. Netanyahu diffère sensiblement de celui communiqué précédemment par des responsables de la Maison Blanche qui évoquaient un délai de trois ou quatre ans, compte tenu des impératifs de sécurité notamment.

"Mon sentiment est que cela se passera bien plus vite qu'on ne pense, d'ici un an à partir d'aujourd'hui", a dit M. Netanyahu, selon le journal Times of Israel. Le président américain Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël le 6 décembre dernier et entamé un processus de transfert de l'ambassade US, actuellement installée à Tel Aviv, vers la ville sainte. Israël occupe la partie orientale de Jérusalem depuis 1967 et a annexé cette zone dans la foulée, une initiative qui n'a jamais obtenu de reconnaissance de la communauté internationale. (Belga)