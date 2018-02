Selon une ex-conseillère de Trump, les choses vont "mal" à la Maison Blanche

(Belga) La star de télé-réalité américaine Omarosa Manigault a estimé que les choses allaient "mal" à la Maison Blanche, où elle conseillait Donald Trump jusqu'à son départ fin janvier et qui participe actuellement à l'émission "Celebrity Big Brother".

C'est dans un extrait de cette émission de télé-réalité qui doit être diffusée jeudi, qu'elle a fait part de son inquiétude. Avant d'être embauchée à la Maison Blanche, Omarosa Manigault avait déjà fait de la télé-réalité en participant à l'émission animée par Donald Trump "The Apprentice". "J'étais hantée par les tweets tous les jours, à me demander ce qu'il allait tweeter", a-t-elle confié sous l'oeil des caméras à un autre participant de "Celebrity Big Brother". "J'aimerais dire que ce n'est pas mon problème, mais je ne peux pas dire ça, parce que ça va mal", a-t-elle ajouté, sans donner de précision. Omarosa Manigault a été l'une des personnalités noires à occuper l'un des postes les plus élevés au sein de l'administration Trump, avec un salaire annuel de près de 180.000 dollars. Présente lors de séances photos du président, elle assistait occasionnellement aux points de presse quotidiens, mais certains collègues s'étaient interrogés sur le rôle de son "Bureau des relations publiques" à la Maison Blanche. Sa démission a été annoncée mi-décembre --avec entrée en vigueur au 20 janvier-- peu de temps après la révélation qu'une fête en son honneur, pour enterrer sa vie de jeune fille, avait été organisée à la Maison Blanche. (Belga)