Sempé, dessinateur "paresseux" toujours à l'oeuvre

"Je déteste travailler": regard bleu qui frise, Jean-Jacques Sempé, au milieu de 300 dessins originaux balayant ses 70 ans de carrière, n'aime rien tant que l'autodérision.

Toujours facétieux, le créateur du Petit Nicolas porte "un regard un peu apitoyé" sur son itinéraire de dessinateur humoristique, alors qu'une exposition sur l'ensemble de son oeuvre (dessins de presse, illustrations, publicités), connue dans le monde entier, s'ouvre vendredi à l'Atelier Grognard de Rueil-Malmaison, près de Paris.

"Je suis quelqu'un de paresseux qui déteste travailler mais qui le fait parce qu'il a été obligé", glisse-t-il dans un sourire.

Né en banlieue bordelaise il y a 87 ans, dans une famille où problèmes d'alcool et d'argent étaient récurrents, Sempé a travaillé très tôt, chez un courtier en vin d'abord, puis très vite en dessinant pour la presse, ne sachant "pas faire autre chose".

Il monte à Paris au début des années 1950, rencontre Chaval, l'un de ses maîtres.

Son premier dessin, signé DRO (en référence à "to draw", dessiner en anglais) paraît en 1951 dans Sud Ouest Dimanche.

Sans le sou, "il court alors les cachets dans tous les canards", il est "dans la recherche absolue du gag immédiat" dans chaque dessin, relate l'ex-président de Télérama Marc Lecarpentier qui assure, avec la galeriste Martine Gossieaux, le commissariat de l'exposition.

Au fil des ans, le style de Sempé, tout en poésie et délicatesse, s'épure, devenant intemporel. On passe "du rire au sourire", "on est dans le contraire de la caricature", note Marc Lecarpentier.

"Il saisit l'air du temps, mais ne juge pas, jamais. Car il est un peu toujours dans le personnage" qu'il dessine "et sait qu'il lui est arrivé d'être lui aussi un peu bêta ou vaniteux."

Sempé commence à collaborer avec Paris Match en 1956. Une collaboration qui dure encore.

- "Un exercice d'humilité" -

Le Petit Nicolas, imaginé avec son acolyte René Goscinny, paraît à la même époque sous forme de BD dans une revue belge. Les aventures de l'écolier espiègle paraîtront ensuite sous forme d'albums illustrés, vendus à 15 millions d'exemplaires dans le monde francophone, mais aussi abondamment traduits (en coréen, latin, yiddish, arabe maghrébin, corse...).

Elles doivent être prochainement publiées en Chine, selon M. Lecarpentier.

"René Goscinny et moi, on faisait les choses comme ça sans se demander si ça allait avoir du succès, (...) nous n'avions pas de plan de carrière à l'époque", explique Sempé, estimant que le "succès" du Petit Nicolas réside tout entier dans sa "naïveté".

La reconnaissance vient après la parution chez Denoël de son premier album, "Rien n'est simple", en 1962.

Après un séjour touristique aux Etats-Unis, il présente ses dessins, "mort de trouille", au New Yorker qui le publie en couverture pour la première fois en 1978, relate M. Lecarpentier. "The New Yorker, c'était le Graal pour lui."

En septembre dernier, la revue littéraire américaine a publié sa 113e couverture signée Sempé.

Malgré plus d'un demi-siècle de succès ininterrompu, le dessinateur ne cesse de dire qu'il aurait "préféré être pianiste", comme son idole Duke Ellington. "Mais je n'ai pas eu la possibilité d'étudier la musique donc il valait mieux que je dessine", explique l'artiste qui, bien qu'affaibli par un AVC il y a quelques années, continue à prendre des cours de piano.

Il rêve "depuis 40 ans" de pouvoir jouer "Satin Doll", raille avec tendresse Marc Lecarpentier.

"Pour lui, le dessin d'humour, comme le jazz, c'est un exercice d'humilité", explique-t-il encore.

Aujourd'hui, le père du Petit Nicolas se dit sans héritier artistique. Apprécie-t-il tout de même le travail de la nouvelle génération de dessinateurs de presse ?

Cet éternel nostalgique préfère éluder la question : "J'ai tellement aimé ceux que j'ai aimés avant, Chaval, (Jean) Bosc, (Saul) Steinberg, André François..., que l'on ne peut pas aimer davantage".