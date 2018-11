Sénat américain: le républicain Rick Scott vainqueur en Floride

(Belga) Le gouverneur républicain de Floride, Rick Scott, l'a emporté dimanche face au démocrate Bill Nelson lors d'une élection sénatoriale particulièrement disputée, qui s'est achevée sur un dépouillement manuel.

Selon les résultats définitifs publiés par les autorités électorales de Floride, M. Scott a emporté 50,05% des suffrages, soit un avantage d'un peu plus de 10.000 votes face au sénateur sortant. "Félicitations à Rick pour une campagne courageuse et couronnée de succès!", a immédiatement tweeté le président américain Donald Trump, qui avait activement fait campagne en Floride, Etat qu'il a remporté lors de l'élection présidentielle de 2016. Si les républicains étaient déjà assurer de conserver le contrôle de la chambre haute du Congrès, cette victoire dans ce grand Etat du sud leur offre une majorité plus confortable. Bill Nelson, qui était sénateur du "Sunshine State" depuis 2001, a concédé sa défaite dimanche en début d'après-midi. "Je viens de parler au sénateur Bill Neslon, qui a concédé sa défaite avec élégance", a indiqué Rick Scott dans un communiqué. Dans le même Etat de Floride, le candidat démocrate au poste de gouverneur, Andrew Gillum, a lui aussi concédé sa défaite samedi face au républicain Ron DeSantis. Ces annonces mettent fin à un imbroglio électoral qui rappelait le rôle crucial joué par la Floride pour départager George W. Bush et Al Gore lors de la présidentielle de 2000. Le processus avait finalement été arrêté par la Cour suprême des Etats-Unis. Le républicain Bush avait battu le démocrate en Floride par 537 voix et remporté la présidentielle. (Belga)