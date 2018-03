Sénégal: 6 morts et 14 blessés dans l'accident d'un hélicoptère militaire

(Belga) Six personnes ont péri et 14 autres été blessées, dont trois grièvement, lors de l'accident aux causes encore indéterminées d'un hélicoptère militaire sénégalais mercredi soir dans le sud du Sénégal, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

L'hélicoptère, qui avait acheminé une dépouille à Ziguinchor, en Casamance (sud), est tombé en début de soirée au large de Missirah dans une zone de mangrove, avec 20 personnes à bord, "dont les quatre membres d'équipage et des civils", avait auparavant indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée, le colonel Abdou Ndiaye. "Les piroguiers dans la zone ont exfiltré sept passagers", avait-il dit, soulignant que les 13 autres occupants étaient recherchés. "Selon les dernières informations fournies par les secours dépêchés immédiatement sur place, six personnes ont perdu la vie lors de l'accident", a ensuite annoncé le gouvernement dans un communiqué. "Les autres passagers qui ont été blessés sont au nombre de 14, dont trois grièvement. Les personnes blessées sont actuellement prises en charge par le Groupement national des sapeurs-pompiers et sont en cours de transfert vers l'hôpital régional de Kaolack" (centre), selon le texte. Les autorités vont "mettre en place une commission d'enquête pour déterminer les circonstances de l'accident", indique le communiqué. Le convoyage de dépouilles dans des zones difficiles d'accès "fait partie du service public de l'armée", a expliqué le colonel Ndiaye, sans indication sur la personne concernée. (Belga)