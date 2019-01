Sept morts dans des intempéries aux Etats-Unis, la météo s'améliore

Au moins sept personnes ont été tuées dans des accidents liés à une tempête de neige et à de fortes pluies aux Etats-Unis, où le ciel s'éclaircissait samedi.

La tempête de neige Eboni qui a touché de larges pans du territoire était en retrait, même si des bourrasques de neige et de vents glacés sont toujours attendues sur le Nouveau-Mexique et le Texas, dans le sud-ouest, ainsi que vers le Montana, dans le nord-ouest.



La plupart des alertes aux inondations, liées à des pluies diluviennes, ont également été levées dans le sud-est du pays, selon les services météorologiques.



En conséquence, le trafic aérien revenait progressivement à la normale après deux jours de fortes perturbations qui ont contrarié les projets de millions d'Américains en cette période de fêtes de fin d'année.



Seuls 150 vols ont été annulés et 2.100 retardés samedi, selon le site FlightAware spécialisé dans le suivi du trafic aérien.



Le bilan des intempéries s'élève désormais à au moins sept morts, selon les médias américains.



Un adolescent de 17 ans a été tué vendredi après-midi dans l'Iowa, dans une collusion entre deux voitures que la police a imputée au sol glacé.



Dans le Minnesota, où la visibilité était très mauvaise en raison des chutes de neige, un piéton de 51 ans a été renversé jeudi par un pick-up muni de lames de chasse-neige, et une femme de 47 ans est morte dans un accident entre le bus dans lequel elle voyageait et une voiture.



Une personne est en outre morte dans un accident sur une autoroute glacée du Kansas selon la police, et un homme de 37 ans a été victime d'une collision entre un chasse-neige et son camion dans le Dakota du Nord.



En Louisiane, une femme de 58 ans a été tuée par un arbre qui est tombé sur sa caravane mercredi soir et une femme qui campait dans le Tennessee est morte alors qu'elle tentait de traverser un ruisseau.