Sergueï Lavrov demande la libération d'une agent russe

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a demandé samedi dans une conversation téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo la libération d'une ressortissante russe. Elle est considérée comme une espion ayant tenté d'infiltrer l'appareil politique américain.

Sergueï Lavrov a estimé que l'arrestation de la jeune étudiante Maria Butina reposait sur "des accusations falsifiées", a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a déclaré à Mike Pompeo que les mesures prises par la justice américaine étaient inacceptables et qu'elles "reposaient sur des accusations mensongères". Il a demandé sa remise en liberté dès que possible. Une magistrate américaine a ordonné mercredi le placement en détention de la ressortissante russe âgée de 29 ans, jusqu'à l'audience de son procès, en raison de ses liens avec les services de renseignement russes et du risque qu'elle s'enfuie des Etats-Unis. Maria Butina est soupçonnée d'avoir collaboré avec un haut représentant russe et avec deux ressortissants américains dont les identités n'ont pas été révélées pour infiltrer la National Rifle Association (NRA), association de défense du droit du port d'armes à feu très influente auprès des élus américains. Arrêtée le 15 juillet par le FBI, Maria Butina est accusée d'avoir cherché à promouvoir les intérêts de la Russie en infiltrant des organisations politiques via la NRA. Cette affaire intervient dans un contexte de grande confusion à Washington après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki lundi. Le président américain a alors paru accorder plus de crédit aux affirmations de son homologue qu'aux preuves fournies par le renseignement américain sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.