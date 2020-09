Séries: pas de saison 4 pour "Baron Noir"

Philippe Rickwaert ne s'installera pas à l'Elysée: la série politique de Canal+ "Baron Noir" n'aura pas de quatrième saison, ont annoncé mercredi à Télérama son co-créateur Eric Benzekri et le directeur de la fiction de Canal+, Fabrice de La Patellière.

Lancé en 2016 sur la chaîne cryptée, le drame porté par Kad Merad s'arrête à la décision de son co-créateur: "J'en ai beaucoup discuté avec Canal+ et le producteur, Thomas Bourguignon, mais c'est ma décision, et je l'assume", a expliqué M. Benzekri à l'hebdomadaire.

Cet ancien militant au PS, ex-collaborateur de Julien Dray et de Jean-Luc Mélenchon, a notamment invoqué "la fatigue", le "besoin de faire autre chose", mais aussi la fin d'un cycle avec le dénouement tragique de la saison 3.

"Pour lui, resigner, c'était repartir sur un nouveau cycle d'écriture et y consacrer à nouveau six ans de sa vie...", a souligné Fabrice de la Patellière. "Et pour nous, ce n'était pas envisageable de continuer sans lui", a-t-il ajouté.

Saluée pour son réalisme, "Baron noir" a suivi pendant 24 épisodes l'ascension du député-maire socialiste de Dunkerque, Philippe Rickwaert (incarné par Kad Merad), qui a successivement mené à l'Elysée Francis Laugier (Niels Arestrup) puis sa jeune conseillère Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis) avant de se retrouver lui-même sur les marches du pouvoir.