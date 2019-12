Sesame Street: celui qui a donné vie à "Big Bird" durant des décennies s'est éteint

(Belga) Caroll Spinney, le célèbre marionnettiste qui a animé jusqu'à l'an dernier les personnages de Big Bird et Oscar the Grouch dans l'émission télévisée pour enfants "Sesame Street", est décédé dimanche à l'âge de 85 ans.

Icône de la télévision américaine, il a travaillé sur le show "Sesame Street" pendant près de 5 décennies, après avoir rencontré le futur créateur de l'émission Jim Henson en 1962. Sesame Workshop, qui produit l'émission, a annoncé le décès dimanche, précisant que Caroll Spinney souffrait de dystonie "depuis un certain temps". Il s'est éteint chez lui, dans le Connecticut. "Caroll était un génie artistique dont la vision du monde, aimable et pleine d'amour, a aidé à donner forme à 'Sesame Street' de ses premiers jours en 1969 à travers près de cinq décennies, et son héritage ici à Sesame Workshop et au firmament culturel est infini", peut-on lire dans un hommage posté sur le site web de l'organisation à but non lucratif. Le marionnettiste avait rejoint "Sesame Street" dès la saison inaugurale en 1969. Il y a pris en main différents personnages, mais c'est pour ceux de Big Bird, un énorme (240 cm) énergumène à plumes jaunes, et d'Oscar, qui vit dans une poubelle, qu'il est connu. Ces deux personnages font partie des plus populaires de la série. Spinney avait quitté le show en octobre 2018. Il laisse son épouse, Debra, et ses trois enfants. (Belga)