Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa briguera un nouveau mandat de président de l'AFC

Le président de la Confédération asiatique de football, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, a annoncé qu'il briguerait en avril prochain un nouveau mandat, dans un communiqué publié jeudi.

Le Bahraini a été porté à la présidence de l'AFC en 2013, lorsque la Confédération avait dû faire face à un scandale de corruption qui avait entraîné le bannissement à vie de son prédécesseur, Mohamed bin Hammam, à mi-mandat.

Il a achevé ce mandat, avant d'être réélu sans opposition pour quatre nouvelles années en 2015.

"Je suis fier de ce que nous avons accompli pendant cette période et je ne suis pas prêt à laisser cette organisation retomber dans le chaos", a déclaré Sheikh Salman dans un communiqué. "Nous avons tous vu ce qu'était l'AFC avant, et ce à quoi elle ressemble maintenant, et j'espère que nous pourrons poursuivre dans la voie du progrès", a-t-il ajouté.

Au prochain congrès de l'AFC, en avril prochain, cet homme de 52 ans pourrait avoir cette fois en face de lui le Saoudien Adel Ezzat. Celui-ci a démissionné de son poste de président de la Fédération saoudienne de football en août dernier, afin avait-il dit alors de concentrer toute son énergie à l'élection à la présidence de l'AFC.