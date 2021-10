Shoah en Ukraine: les présidents israélien et allemand commémorent les victimes

(Belga) Les présidents ukrainien, israélien et allemand ont commémoré mercredi les victimes de Babi Yar, un ravin de Kiev où des dizaines de milliers de juifs ont été tués par balles par les nazis en 1941.

"Babi Yar est une tragédie commune des peuples juif et ukrainien. Une page noire et hideuse de l'histoire mondiale", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant ses homologues israéliens Isaac Herzog et allemand Frank-Walter Steinmeier. "Nous devons combattre le mal, la cruauté et ne pas oublier la catastrophe à laquelle peuvent mener le silence, l'antisémitisme et le racisme", a affirmé Isaac Herzog. "Cela me fait mal et me met en colère que l'antisémitisme se renforce à nouveau en Allemagne", a déploré pour sa part le président allemand. "Pour nous, Allemand, il ne peut y avoir qu'une seule réponse à cette question: plus jamais", a-t-il ajouté. Un "Mur des Pleurs en cristal", une ?uvre de 40 mètres de haut incrustée de quartz, a été inauguré lors des commémorations. Créé par l'artiste serbe Marina Abramovic, ce mur a été commandé par la fondation Babyn Yar Holocaust Memorial Center. Il y a 80 ans, les 29 et 30 septembre 1941, les nazis ont assassiné près de 34.000 civils juifs dans le ravin de Babi Yar, alors en territoire soviétique. Ce lieu --aussi connu sous le nom ukrainien de Babyn Yar-- fut ensuite le théâtre d'exécutions massives jusqu'en 1943. Selon les estimations, entre 100.000 et 200.000 personnes y ont été tuées, parmi lesquelles des juifs, des Roms, des résistants et des prisonniers soviétiques. La fondation Babyn Yar Holocaust Memorial Center prévoit de construire sur le site un mémorial novateur. Ce projet suscite cependant des protestations en Ukraine du fait de la participation de milliardaires russes, alors que les relations entre Kiev et Moscou sont au plus bas. Son directeur artistique, le réalisateur russe Ilya Khrzhanovsky, a lui été accusé d'élaborer un "Disneyland de l'Holocauste" après que des médias ont révélé qu'il voulait faire revivre le massacre aux visiteurs dans la peau de victimes ou de bourreaux. (Belga)