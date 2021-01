Sibeth Ndiaye devient secrétaire générale du groupe Adecco France

L'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a été nommée secrétaire générale d'Adecco France, a annoncé jeudi le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire.

Elle sera en charge "des affaires publiques, du juridique, de la communication et des solutions emploi" et membre du comité exécutif.

Agée de 41 ans, Sibeth Ndiaye a été l'une des plus proches collaboratrices d'Emmanuel Macron, d'abord à Bercy comme sa conseillère presse, puis pendant sa campagne et enfin à l'Elysée comme directrice de la communication, avant d'entrer au gouvernement comme Secrétaire d'Etat et porte-parole.

Auparavant, elle avait été conseillère presse de Claude Bartolone, alors président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, puis d'Arnaud Montebourg à Bercy sous le mandat de François Hollande.

Connue pour son franc-parler, elle a quitté le gouvernement lors du remaniement de juillet 2020, après avoir concentré les critiques par ses déclarations jugées maladroites sur les masques, reflétant aussi les atermoiements de l'exécutif et des experts.