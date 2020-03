Simona Halep, victorieuse en 2015, déclare forfait au tournoi d'Indian Wells

(Belga) Simona Halep ne participera pas au tournoi d'Indian Wells (11-22 mars), ont annoncé samedi les organisateurs. La Roumaine, lauréate du tournoi en 2015, n'est pas rétablie d'une blessure au pied.

"Je suis incroyablement déçue de devoir me retirer du BNP Paribas Open", a déclaré Halep. "Malheureusement, la blessure au pied que j'ai contractée avant Dubaï me cause encore des ennuis et je ne pourrai pas récupérer à temps pour me rendre à Indian Wells." Quelques heures plus tôt, Angelique Kerber, finaliste l'an dernier, avait également annoncé son forfait. L'Allemande n'est pas suffisamment rétablie de sa blessure à la cuisse gauche. Kim Clijsters doit disputer son troisième tournoi depuis son retour à Indian Wells, tournoi WTA Premier Mandatory sur dur doté de 8.761.725 dollars. (Belga)