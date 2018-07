Simone Veil au Panthéon: une "décision de tous les Français" pour Macron

Le président Emmanuel Macron a assuré dimanche que la décision de transférer Simone Veil au Panthéon "ne fut pas seulement la (sienne), ce ne fut pas non plus celle de sa famille qui cependant y consentit, cette décision fut celle de tous les Français".

"C'est intensément, tacitement, ce que toutes les Françaises et tous les Français souhaitaient (...) Avec Simone Veil, entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France (...) La France aime Simone Veil", a ajouté le chef de l'État devant le Panthéon où l'ancienne ministre et rescapée de la Shoah et son mari, Antoine Veil, doivent désormais reposer.

Devant la famille, de nombreux responsables politiques et des milliers d'anonymes, Emmanuel Macron a rendu un hommage solennel à cette figure populaire du XXe siècle.

Avec Simone Veil, qui s'est "battue pour que justice soit faite aux femmes", "entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France, sans que la Nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur était due", a estimé le président de la République. "Aujourd'hui, par elle, justice leur soit à toutes rendue", a-t-il ajouté.

"Elle était de cette génération pour laquelle l'Europe était une conquête de chaque jour", a également insisté M. Macron.

"Nous devons à Simone Veil de ne pas laisser les doutes et les crises qui frappent l'Europe atténuer la victoire éclatante que, depuis 70 ans, nous avons remportée sur les déchirements et les errements des siècles passés", a-t-il dit.

Car "rien ne serait pire que renoncer à l'espoir qui a fait naître l'Europe des ruines où elle s'était ensevelie et où elle aurait pu périr. Nous sommes aujourd'hui les dépositaires de ce défi aux vieilles nations. Ce défi est le nôtre (...) Alors que les vents mauvais à nouveau se lèvent, il est notre plus bel horizon", a souligné le chef de l'État.

Peu avant 10H30, les cercueils de Simone et Antoine Veil avaient quitté le Mémorial de la Shoah, où les Français ont rendu hommage à l'ancienne déportée durant 48 heures. Sous les applaudissements d'anonymes, ils ont rejoint la place Edmond-Rostand où ils ont remonté lentement jusqu'au Panthéon sur un long tapis bleu, la couleur symbole de "la Paix, l'entente entre les peuples et, bien sûr, l'Europe", selon l'Élysée, qui supervise la cérémonie.

Simone Veil reposera désormais avec son époux dans le sixième caveau de la crypte aux côtés de Jean Moulin, André Malraux, René Cassin et Jean Monnet, "quatre grands personnages de notre Histoire", qui "furent comme elle des maîtres d'espérance", selon Emmanuel Macron.

"Comme eux, Simone Veil s'est battue contre les préjugés, l'isolement, contre les démons de la résignation ou de l'indifférence sans rien céder parce qu'elle savait ce qu'était la France. Comme eux, elle a bravé l'hostilité, agi en précurseur, embrassé des causes qu'on croyait perdues", a-t-il insisté en louant cette personnalité qui a "fait la France plus grande et plus forte".