Situation "critique" à Hong Kong, une centaine de nouveaux cas recensés en 24h, un record

La cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a fait état dimanche d'une situation "critique" dans la lutte contre le coronavirus, l'ex-colonie britannique ayant enregistré plus de 100 nouvelles contaminations en 24 heures.

La région semi-autonome fut une des premières zones touchées par l'épidémie apparue dans le centre de la Chine. Elle a toutefois initialement enregistré de très bons résultats dans le combat contre le Covid-19, au point qu'elle avait presque mis fin en juin aux contaminations locales. Le nombre de cas est néanmoins reparti à la hausse ces deux dernières semaines et les médecins ont du mal à identifier les chaînes de transmission du coronavirus dans le territoire très densément peuplé de 7,5 millions d'habitants. Mme Lam a annoncé dimanche que plus de 500 nouvelles contaminations avaient été enregistrées ces deux dernières semaines, portant le total de la ville à 1.788 cas, dont 12 décès. Plus de 100 nouveaux cas ont été répertoriés lors de la seule journée de dimanche, ce qui constitue un record. "Je crois que la situation est vraiment critique et rien ne permet de penser qu'elle soit en train d'être contrôlée", a déclaré Mme Lam aux journalistes. Les autorités ont ordonné la semaine dernière de nouvelles mesures de distanciation sociale, parmi lesquelles la fermeture des salles de sport ou des discothèques, en imposant en outre le port du masque dans les transports en commun. Les restaurants ne peuvent servir qu'à emporter à partir de 18h00. Dimanche, Mme Lam a annoncé de nouvelles mesures, notamment son projet de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces intérieurs publics, ou encore l'obligation de travailler depuis la maison pour le personnel non essentiel de la fonction publique.