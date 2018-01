Six milliards de dollars dépensés en cannabis en 2017 au Canada

(Belga) Les Canadiens ont dépensé 5,7 milliards de dollars canadiens (3,7 milliards d'euros) en cannabis en 2017, a estimé jeudi l'institut canadien de la statistique. En termes de valeur, la production de "l'industrie du cannabis égale l'industrie de la bière" et est "plus grande que l'industrie du tabac".

La majeure partie des dépenses (plus de 90%) était consacrée à l'achat de cannabis à des fins récréatives, actuellement interdit au Canada mais dont la légalisation est attendue cet été. Le reste concernait l'achat de cannabis thérapeutique, préalablement prescrit par un médecin et légal au Canada depuis 2001. Le nombre de consommateurs en 2017 était estimé à 4,9 millions de Canadiens, chacun ayant consacré en moyenne 1.200 dollars à l'achat de cannabis, a précisé Statistique Canada dans un communiqué. "Les dépenses des consommateurs en cannabis ont augmenté en moyenne de plus de 6 % par année" depuis 1961, selon Statistique Canada. Les 18-24 ans formaient les plus gros consommateurs de cannabis en 2017. La consommation des 45-64 ans a toutefois progressivement augmenté ces dernières années, ce groupe représentant près d'un quart des consommateurs en 2017 contre seulement 4% en 1975. (Belga)