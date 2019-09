Six morts et 15.000 maisons sous eau au Vietnam

(Belga) Six personnes sont décédées et plus de 15.000 maisons ont été inondées au Vietnam à la suite d'une tempête tropicale qui a touché le centre du pays, ont indiqué les autorités vendredi.

La tempête s'est formée au-dessus de la mer de Chine avant de survoler le Vietnam, touché par de fortes pluies et des glissements de terrain. Six personnes sont décédées et 3.700 ont été déplacées, selon le Comité de prévention des catastrophes naturelles. Plus de 15.400 logements sont en outre sous eau dans les provinces de Thanh Hoa et Thua Thien Hue. En août, la tempête Wipha, la première de grande ampleur à toucher le Vietnam, a fait au moins 10 morts. L'an dernier, 181 personnes sont décédées à la suite de tempêtes dans ce pays d'Asie du Sud-Est. (Belga)