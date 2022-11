Six morts et cinq blessés après un séisme de magnitude 5,6 au Népal

(Belga) Six personnes sont été tuées dans un séisme de magnitude 5,6 qui a secoué l'ouest du Népal mercredi, envoyant des ondes de choc jusqu'à New Delhi, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS).

Son épicentre se situait près de Dipayal (Népal), à 340 km à l'ouest de Katmandou, à une profondeur de 15 km, selon l'USGS. Le tremblement de terre a frappé à 02h00 mercredi (21h30 HB mardi) et a été ressenti dans le nord de l'Inde. Six personnes sont mortes dans le district occidental de Doti, dont trois membres d'une même famille, a déclaré le chef de la police locale, Rajendra Dhamala. Cinq autres personnes ont été blessées et sont soignées dans un hôpital local. Des habitations ont été endommagées et les autorités locales évaluent encore l'étendue des dégâts. Des habitants de la capitale indienne New Dehli ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des lampes qui se balançaient et des palissades secouées par le séisme. Le Centre national indien de sismologie a rapporté un tremblement de terre de magnitude 6,3. L'ouest du Népal avait déjà été secoué par un séisme de magnitude 4,8 à une profondeur de 10 km quelques heures plus tôt, vers 21h00 (16h30 HB).