Six Nations: défis en série pour les nouveaux visages du rugby

(g à d) Les sélectionneurs du Six Nations: le Français Fabien Galthié, l'Italien Franco Smith, l'Anglais Eddie Jones, le Gallois Wayne Pivac, l'Ecossais Gregor Townsend et l'Irlandais Andy Farrell, àTolga AKMEN

Un vent nouveau souffle sur les Six Nations: pour le premier Tournoi post-Coupe du Monde 2019, qui s'ouvre samedi, quatre équipes seront dirigées par de nouveaux entraîneurs. Voici les défis qui attendent les nouveaux comme les rescapés.

Andy Farrell (Irlande)

Six nations rime avec promotion pour Andy Farrell, 44 ans: adjoint pendant la Coupe du Monde, l'Anglais a remplacé Joe Schmidt comme sélectionneur et le Tournoi sera sa première compétition.

Nous avons "une sacrée équipe", s'est enorgueilli l'enfant de Wigan, ancienne gloire britannique du XIII, également passé par l'encadrement du XV de la Rose. Le match le plus scruté du XV du Trèfle sera le déplacement à Twickenham, chez les Anglais du capitaine Owen... Farrell, son fils !

Objectif: se remettre de la défaite contre le Japon en Coupe du monde (19-12) et de la sortie en quart contre la Nouvelle-Zélande (46-14), tout en renouvelant le jeu parfois stéréotypé de l'Irlande.

Wayne Pivac (pays de Galles)

Changement dans la continuité chez les Gallois: Wayne Pivac, Néo-Zélandais de 57 ans, remplace Warren Gatland, Néo-Zélandais de 56 ans en poste depuis 2007.

La marche est grande pour l'ancien sélectionneur des Fidji (2004-2007), qui a la lourde tâche de succéder au grand architecte du XV du Poireau ces dernières années, après une Coupe du monde réussie (demi-finale perdue contre les champions sud-africains) et un dernier Grand Chelem au Tournoi 2019.

"Je suis très enthousiaste, à l'image de tout le groupe", a déclaré Pivac, ancien policier, qui connait bien le pays pour avoir entraîné les Scarlets (2014-2019) et entend redonner au XV du Poireau un style plus dynamique.

Fabien Galthié (France)

Agé de 50 ans, l'ancien demi de mêlée (65 sélections, 24 capitanats entre 1991 et 2003) succède à Jacques Brunel chez les Bleus avec l'ambition de faire entrer le rugby français dans la modernité (staff étoffé, groupe de joueurs élargi, utilisation des datas, etc.).

"On a une vision à quatre ans (jusqu'à la Coupe du Monde 2023 en France) et une vision à plus court terme", repète le méticuleux Galthié, qui a fortement rajeuni son groupe, évoquant une "forme de renouvellement naturel", et commencera par un Crunch contre l'Angleterre dès dimanche.

"C'est la personne qui connaît peut-être le mieux le rugby sur l'aspect technique et tactique. Et sur l'humain, ça se passe très bien", apprécie le centre Gaël Fickou, un des rescapés du quart de finale du Mondial perdu contre les Gallois (20-19).

Franco Smith (Italie)

Un Sud-Africain sur le banc pour retrouver le sourire: c'est le pari de l'Italie avec Franco Smith, ancien demi d'ouverture de 47 ans, qui succède à l'Irlandais Conor O'Shea.

Smith n'a cependant été nommé que par intérim. la tâcjhe est arudue: les Azzurri n'ont plus gagné un match en Tournoi depuis cinq ans, contre l'Écosse.

"Nous voulons trouver notre ADN et exploiter nos points forts", explique Smith, qui arrive à la tête d'une Italie évincée dès la phase de poule de la Coupe du monde et dont le capitaine Sergio Parisse tirera sa révérence après un dernier match à Rome (face à l'Ecosse ou l'Angleterre).

Eddie Jones (Angleterre)

"Mon but est de faire de l'Angleterre la plus grande équipe de rugby jamais vue", a claironné Eddie Jones, dont le XV a perdu en finale au Japon contre l'Afrique du Sud (32-12) et veut aujourd'hui franchir un nouveau palier.

L'Australien, dont le contrat expire en 2021, vient de fêter ses 60 ans et a soif de trophées, deux ans après le dernier Six nations remporté.

Adepte de la guerre psychologique sur le terrain de la conférence de presse, Jones devra montrer qu'il sait surmonter les déceptions, après son 2e revers en finale mondiale: en 2003 avec les Wallabies, il avait perdu contre... l'Angleterre.

Gregor Townsend (Ecosse)

C'est le deuxième rescapé des six, mais il hérite d'une situation moins enviable: à 46 ans, Gregor Townsend doit faire oublier l'élimination précoce au Japon.

"On doit être meilleurs", a lancé Tonwsend avant de traverser la mer d'Irlande pour une revanche, samedi, contre le XV du Trèfle, large vainqueur des Ecossais à la Coupe du monde (27-3).

L'ancien demi d'ouverture doit composer avec un réservoir de joueurs réduit, la retraite de nombreux joueurs (Greig Laidlaw, John Barclay, Tommy Seymour), la blessure de l'ailier Darcy Graham et les écarts de conduite du demi d'ouverture Finn Russell, écarté du groupe. Il a choisi de se reposer sur son arrière Stuart Hogg, désigné comme capitaine.