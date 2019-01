Six personnes d'une même famille tuées par la foudre à Madagascar: un enfant de 3 ans parmi les victimes

Six personnes d'une même famille, dont un enfant de trois ans, ont été tuées par la foudre ce week-end dans le centre de Madagascar, a-t-on appris lundi de source officielle. "Vingt-cinq paysans, se mettant à l'abri de la pluie sous une chaumière, après avoir effectué un repiquage sur leur champ de rizières, ont été surpris par une foudre", a expliqué un représentant local de l'Etat, William Patrick Rakotondralambo, médecin inspecteur de la commune de Fitsinjovana où s'est produit le drame.



"Six personnes issues d'une même famille ont été tuées sur le coup, dont un enfant de trois ans", a-t-il ajouté. Une autre personne a subi une brûlure superficielle et huit sont en état de choc psychique, selon la même source.



Le drame a eu lieu samedi dans le village de Bakaro. Les accidents liés à la foudre sont fréquents à Madagascar, grande île pauvre de l'océan Indien où le taux d'analphabétisme est de l'ordre de 46% selon l'ONU.



Certaines localités sont même réputées pour ce genre de phénomènes, créant ainsi des légendes autour des prétendus chamans capables de téléguider les foudres pour ôter des vies ou arracher des arbres.