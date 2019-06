Six Turcs retenus en Libye par les forces pro-Haftar

(Belga) Six ressortissants turcs sont retenus en Libye par des forces proches du maréchal Khalifa Haftar, a annoncé dimanche le ministère turc des Affaires étrangères, appelant ces dernières à les libérer immédiatement.

"La détention de six de nos concitoyens par des milices illégales liées à Haftar est un acte de violence et de piraterie. Nous nous attendons à ce que nos concitoyens soient libérés immédiatement", a affirmé le ministère turc dans un communiqué. "Si cela n'arrive pas, des forces d'Haftar deviendront des cibles légitimes", a-t-il averti. Le ministère n'a pas apporté de détails sur le lieu de la détention des ressortissants turcs ou encore la date de leur arrestation. L'incident intervient après des menaces de l'homme fort de l'est libyen de s'en prendre aux intérêts turcs dans le pays, accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux du gouvernement d'union nationale (GNA). Le maréchal Khalifa Haftar a ordonné à ses forces de prendre pour cible les navires et intérêts turcs, d'interdire les vols depuis et vers la Turquie et d'arrêter les ressortissants turcs en Libye, a annoncé vendredi son porte-parole, le général Ahmad al-Mesmari. Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a rétorqué dimanche que la Turquie riposterait à toute attaque venant des forces du maréchal Khalifa Haftar. "Il y aura un prix très élevé à payer à toute attitude hostile ou attaque. Nous riposterons de la façon la plus efficace et forte", a déclaré le ministre à l'agence de presse turque Anadolu. (Belga)