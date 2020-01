Ski alpin: grande première pour Clara Direz

Grande première à Sestrières: pour le premier slalom géant parallèle de l'histoire de la Coupe du Monde féminine, la Française Clara Direz a décroché la première victoire de sa carrière à ce niveau.

Jusque-là, le plus beau succès de la skieuse des Saisies était sa médaille d'or en géant lors des JO de la Jeunesse en 2012 à Innsbruck. Puis le premier signal d'une explosion au plus haut niveau était intervenu l'an dernier, avec une 8e place en géant lors des Mondiaux de Are.

Il y en a eu d'autres cette saison, notamment sa 7e place lors du géant de Lienz (Autriche), jusqu'ici son unique top 10 en Coupe du Monde. Mais de là à l'imaginer gagner dimanche, sans doute pas.

"Quelle journée... C'est incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas si j'étais capable de bien skier en géant parallèle, puisque c'est le premier (rires). C'est génial", a-t-elle raconté après l'épreuve.

Après avoir pris la 13e place samedi lors du géant déjà organisé dans la station piémontaise, la Française semblait partie sur des bases équivalentes avec le 16e chrono des qualifications.

Mais ensuite, les descentes en tête à tête lui ont réussi et, au fil de son impeccable parcours, elle a notamment éliminé l'Américaine Mikaela Shiffrin, triple tenante du titre du classement général de la Coupe du Monde, ou l'Italienne Marta Bassino, l'une des meilleures spécialistes actuelles du géant.

En finale, Direz a ensuite pris le meilleur sur Mörzinger, autre belle surprise puisqu'elle n'avait jamais fini dans les 30 premières en Coupe du Monde.

Même si elle a été obtenue dans une discipline neuve, cette victoire est bienvenue pour l'équipe de France féminine, qui l'attendait depuis octobre 2018 et le succès de Tessa Worley dans le géant de Sölden.

Et cette saison, les Bleues n'ont obtenu que deux podiums, celui de Direz et celui, encore à Sölden, de Worley, 3e lors du géant d'ouverture de la saison.

- Shiffrin amère -

Derrière les surprises Direz et Mörzinger, seules les Italiennes Bassino (3e) et Federica Brignone (4e) avaient le sourire, satisfaites de prendre des points utiles au classement général de la Coupe du Monde.

Victorieuse ex-aequo avec Brignone samedi, la Slovaque Petra Vlhova a de son côté été éliminée dès les 16e de finale, mais la plus déçue était la leader de la course au Gros Globe, Mikaela Shiffrin, manifestement pas convaincue par le format de la compétition de dimanche.

"Ca n'étaient pas les deux mêmes pistes du tout. Je n'aime pas parler de chance mais aujourd'hui je fais une exception. On avait beaucoup moins de chances de gagner sur la rouge et il fallait espérer une erreur de celles qui étaient sur la bleue", a assuré l'Américaine, meilleur temps des qualifications mais éliminée par Direz dès les 8e de finale.

"Je suis un peu amère. C'est une épreuve qui est toute nouvelle et il y a du travail. On espère une course la plus juste possible et il est assez évident que la piste bleue était meilleure, avec les quatre dernières portes qui étaient plus directes", a-t-elle ajouté sur la Rai.

Les chiffres semblent donner raison à Shiffrin (17 victoires sur la bleue à partir des 8e de finale contre seulement trois sur la rouge) mais Direz, elle, ne s'en préoccupait pas trop.

"Je ne sais pas si c'est vraiment juste ou pas. J'ai eu de la chance parce que j'étais presque toujours sur la bleue dans les derniers tours. Mais je suis tellement contente de cette première victoire en Coupe du monde que je ne vais pas en dire du mal".