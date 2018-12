Ski alpin: la surprise Kranjec, le bonheur de Faivre au géant de Saalbach

L'exigeant géant de Saalbach (Autriche) a été riche en surprises mercredi avec la première victoire en Coupe du monde du Slovène Zan Kranjec et l’inhabituelle contre-performance du roi de la discipline Marcel Hirscher (6e), le Français Mathieu Faivre tirant parfaitement son épingle du jeu avec une belle 3e place.

Après 18 podiums consécutifs en géant, Hirscher, 5e de la 1re manche et auteur de 3 fautes à son 2e passage, a dû rendre les armes sur un parcours très piégieux qui a été globalement fatal aux favoris. L'Autrichien, septuple tenant du Gros Globe de cristal, avait pourtant effectué jusqu'ici un début de saison quasi parfait avec 4 victoires en 5 courses mais il n'a pas eu son rendement normal malgré le soutien inconditionnel du public, laissant pour une fois le beau rôle à la concurrence.

"Soit j'ai oublié comment skier en deux jours, soit c'est qu'il y a un autre problème, a réagi Hirscher, qui n'avait pas été classé en dehors du Top 3 en géant depuis près de 3 ans (mars 2016 à Saint-Moritz). On voit à quelle vitesse on passe du statut de héros à celui de zéro. J'ai skié comme à Alta Badia (deux succès dimanche et lundi, ndlr). Là-bas, je me suis dit qu'il ne pouvait rien m'arriver. Mais aujourd'hui à mi-pente, je me suis dit que si j'arrivais au bout, ce serait une vraie performance. Je limite vraiment la casse, vu le contexte."

Cette surprenante défaillance a fait les affaires de Kranjec, 4e de la 1re manche, qui en a profité pour inscrire pour la première fois son nom au palmarès en Coupe du monde à 26 ans, devançant de 19 centièmes le Suisse Loïc Meillard et de 50 centièmes Mathieu Faivre.

"Je skie très bien depuis le début de l'hiver j'étais à la limite sur cette seconde manche mais la clé c'était l'attaque, a expliqué Kranjec sur Eurosport. Les deux manches étaient très très longues et il fallait être bien préparé physiquement pour tenir."

- Tir groupé bleu -

La difficulté de la piste n'a pour le coup pas découragé les Français. Avec Faivre sur la "boîte", les Bleus se sont offerts leur 5e podium en 3 courses, confirmant leurs belles aptitudes en géant et leur montée en puissance. Le Niçois de 26 ans n'a que rarement été à pareille fête (6e podium en carrière, le dernier en mars 2017) mais il a eu le mérite de parfaitement apprivoiser une neige sur laquelle de nombreux skieurs se sont cassés les dents.

"C'est un grand soulagement, ça fait beaucoup de bien, a déclaré le Français. Je suis très content de la manière dont j'ai skié aujourd'hui, malgré une grosse faute. Je retiens surtout la manière et l'état d'esprit. La piste était assez compliquée, elle demandait de l'énergie et de la présence pour mettre de la vitesse. Le revêtement n'était pas simple non plus."

Mais Faivre n'a pas été tout seul côté tricolore. Le vétéran Thomas Fanara (37 ans) semble totalement libéré pour son ultime saison sur le circuit et a enchaîné avec une probante 5e place, trois jours après avoir été le dauphin d'Hirscher à Alta Badia (Italie).

Quant à Alexis Pinturault, il s'est certes contenté d'une 7e position mais il aura eu le mérite de rester au contact du groupe de tête, dans la foulée de ses deux podiums en Italie, dimanche (géant) et lundi (géant parallèle).

Pour Pinturault et surtout Hirscher, il y aura une session de rattrapage à Saalbach dès jeudi avec le slalom qui remplace celui de Val d'Isère, annulé le 9 décembre en raison du vent.