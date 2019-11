Ski alpin: Mikaela Shiffrin lance sa saison avec un nouveau succès en slalom à Levi

C'est reparti: l'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté samedi sa première victoire cette saison en Coupe du monde au slalom de Levi, le 61e succès de la carrière de la triple tenante du gros globe de cristal.

La skieuse du Colorado ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. A 24 ans, Mikaela Shiffrin a remporté en Finlande le 41e slalom de sa carrière, sa discipline de prédilection, portant son total de victoires à 61 en Coupe du monde, relançant sa chasse aux records mondiaux.

La première manche ne s'était pourtant pas déroulée idéalement pour la reine du cirque blanc, devancée de 13/100 par sa dauphine slovaque de la saison passée Petra Vlhova. Mais ce duel entre les deux meilleurs skieuses actuellement ne s'est pas poursuivi dans la seconde manche, la Slovaque partant à la faute et chutant, laissant le champ libre à Shiffrin.

"C'est dur mais elle va revenir très vite. Je me sens un peu chanceuse d'avoir gagné, mais je me sens bien aussi dans mon ski donc je suis heureuse", a déclaré Shiffrin après la course.

Vlhova hors-jeu, c'est un vrai gouffre qui s'est ouvert entre la star Shiffrin et les concurrentes les plus proches, reléguées à près de deux secondes: la Suissesse Wendy Holdener a fini 2e à 1 sec 78 et l'Autrichienne Katharina Truppe 3e à 1 sec 94.

- Vonn et Stenmark dans la mire -

Pour Wendy Hodener, il s'agit du 23e podium en slalom sans jamais monter sur la première marche. Plus que toute autre skieuse.

Victorieuse pour la quatrième fois à Levi, Shiffrin, elle, est de nouveau partie à la chasse aux records de victoires.

Deuxième du géant de Soelden (Autriche) pour l'ouverture de la saison fin octobre derrière la prodige néo-zélandaise Alice Robinson (17 ans), l'Américaine a confirmé qu'elle était bien la reine du slalom avec ce 41e succès. Elle qui a décroché le petit globe de slalom ces trois dernières saisons et six fois lors des sept derniers exercices.

Shiffrin est plus que jamais sur les traces de sa compatriote Lindsey Vonn, à la retraite depuis cette année après ses 82 victoires et 20 globes de cristal. A plus long terme, l'Américaine de 24 ans a dans sa mire le Suédois Ingemar Stenmark, détenteur du record absolu avec 86 victoires.

La saison dernière, l'Américaine s'était imposée à 17 reprises en 26 courses entrant dans l'histoire en devenant la première skieuse à gagner dans les six disciplines alpines.