Ski alpin: Shiffrin fait l'impasse sur l'étape de Sotchi

L'Américaine Mikaela Shiffrin, en route vers un quatrième gros globe de cristal consécutif, ne participera pas à l'étape de Coupe du monde de ski alpin de Sotchi (Russie) ce week-end, a annoncé l'équipe américaine sur Twitter mardi.

"Elle (Shiffrin) souhaite prendre une semaine +off+ pour se reposer et profiter d'un bon bloc d'entraînement, alors que la météo annonce de la pluie et de la neige à Sotchi", écrit l'équipe américaine, alors que l'étape de Sotchi compte une descente samedi et un super-G dimanche.

Mikaela Shiffrin reste sur un week-end de Coupe du monde excellent à Bansko (Bulgarie), avec deux victoires en descente et en super-G, et une 4e place sur une autre descente, toutes des épreuves de vitesse alors qu'elle est spécialiste des épreuves "techniques" (slalom et géant).

L'Américaine de 24 ans, qui compte six succès cette saison, est largement en tête du classement général de la Coupe du monde avec 370 points de plus que sa poursuivante italienne Federica Brignone.

Mikaela Shiffrin pourrait ainsi faire son retour à Garmisch (Allemagne) les 8 et 9 février pour un autre week-end consacré à la vitesse.