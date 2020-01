Ski alpin: Vlhova domine Shiffrin à Zagreb, très loin devant la concurrence

Une seule skieuse peut rivaliser avec l'Américaine Mikaela Shiffrin en slalom: c'est bien la Slovaque Petra Vlhova, victorieuse à Zagreb. Pour le reste, la concurrence a été écrasée comme rarement samedi en Croatie et semble désormais à des années-lumières du duo souverain.

Mikaela Shiffrin restait sur deux victoires (géant et slalom) à Lienz (Autriche) fin décembre, et sur une série de six succès en Coupe du monde entre les piquets serrés. Samedi, sa meilleure rivale Petra Vlhova a coupé son élan avec une victoire nette d'une marge d'une seconde et 31 centièmes, en signant le meilleur temps des deux manches.

La Slovaque, dauphine de l'Américaine au classement général l'hiver dernier, signe ainsi sa 6e victoire en slalom, la 11e en Coupe du monde.

Et la concurrence a été écrasée comme rarement: l'Autrichienne Katharina Liensberger, skieuse en forme (déjà 3e en géant à Lienz fin décembre), a terminé 3e samedi à 3 secondes 49, un écart hallucinant en ski alpin!

Autre chiffre marquant: seules dix skieuses ont perdu moins de cinq secondes sur la Slovaque en deux manches...

Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova confirment ainsi leur mainmise sur la discipline. Aucun slalom de Coupe du monde n'a été gagné par une autre skieuse depuis la victoire de la Suédoise Frida Hansdotter, désormais retraitée, il y a trois ans à Flachau (Autriche) en janvier 2017.

Et seules deux autres skieuses encore en activité ont déjà gagné en Coupe du monde: la Norvégienne Nina Haver-Loeseth (une victoire en janvier 2016 à Santa Caterina Valfurva en Italie), reléguée à 3 sec 79 samedi (6e) et la Canadienne Erin Mielzynski (une victoire en mars 2012 à Ofterschwang en Allemagne), pas qualifiée pour la deuxième manche à Zagreb.

Au classement du globe de slalom, Vlhova revient à 120 points de Shiffrin, qui domine largement la classement général (313 points d'avance sur la Slovaque) et semble filer vers un quatrième gros globe consécutif.

Sur les trois Françaises en lice samedi (Joséphine Forni, Doriane Escané et Marie Lamure), aucune n'a réussi à se hisser en deuxième manche.

Le suspense devrait revenir dimanche pour le slalom messieurs où la bataille pour le classement est serrée entre le Français Alexis Pinturault, le Norvégien Henrik Kristoffersen, et les spécialistes de vitesse (les sept premiers se tiennent en moins de 115 points).