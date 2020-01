Ski de fond: première victoire des Bleus sur le sprint par équipe à Dresde

Le duo français formé par Lucas Chanavat et Renaud Jay s'est imposé sur le sprint par équipes de la Coupe du monde de ski de fond de Dresde (Allemagne) dimanche.

C'est la première fois de l'histoire de la Coupe du monde que la France s'impose sur un sprint par équipes, format où les Bleus (Richard Jouve et Maurice Manificat) avaient décroché le bronze aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.

Après la victoire en individuel de Lucas Chanavat et la 5e place de Renaud Jay samedi, le duo s'annonçait redoutable et a tenu ses promesses en devançant au sprint la Suède (Marcus Grate et Johan Haeggstroem) et la Russie (Andrey Krasnov et Gleb Retivykh).

Chez les femmes, la Suède (Maja Dahlqvist et Linn Svahn) s'est imposée devant la Suisse (Laurien Van der Graaf et Nadine Faehndrich) et le deuxième duo suédois (Evelina Settlin et Linn Someskar).