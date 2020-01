Ski freestyle: nouvelle victoire pour Tess Ledeux en slopestyle à Font-Romeu

La rideuse française Tess Ledeux a remporté l'étape de Coupe du monde de slopestyle de Font-Romeu (Pyrénées Orientales) pour la 3e fois de sa carrière, samedi.

Le deuxième "run" (les skieurs ont 2 passages sur un parcours parsemé de bosses et d'éléments pour réaliser des figures) de Tess Ledeux en finale lui a permis de marquer 81,25 points et de l'emporter devant les deux Suissesses Giulia Tanno et Sarah Hoefflin.

A seulement 18 ans, c'est déjà la 3e victoire à Font-Romeu pour Tess Ledeux, sacrée championne du monde de la spécialité en 2017. La skieuse faisait pourtant son retour en Coupe du monde après une blessure au genou gauche début septembre (entorse du ligament interne).

Chez les hommes, le Canadien Mark Hendrickson l'a emporté alors qu'aucun Français n'a réussi à se qualifier en finale.