Ski: Vonn loin des meilleures pour son retour à Cortina, Siebenhofer gagne

L'Américaine Lindsey Vonn n'a pu prendre que la 15e place de la descente de Cortina d'Ampezzo (Italie), la première course qu'elle dispute cette saison en Coupe du Monde, remportée vendredi par l'Autrichienne Ramona Siebenhofer.

Blessée au genou gauche en début de saison, l'Américaine aux 82 succès en Coupe du Monde a paru loin de sa meilleure forme et a fini à une seconde et 19 centièmes de Siebenhofer, qui s'impose pour la première fois de sa carrière.

Dans l'aire d'arrivée, Vonn a levé les bras d'un air désolé et a envoyé des baisers vers la foule.

Sur une piste où elle a triomphé 12 fois (six en descente et six en Super-G), l'Américaine a été performante sur le haut du parcours, avant d'avoir plus de difficulté sur la partie technique, peut-être handicapée par son genou gauche.

Lindsey Vonn a annoncé qu'elle prendrait sa retraite après les épreuves de Lake Louise (Canada) en tout début de saison prochaine. Avec 82 victoires, elle n'est qu'à quatre succès du record absolu, hommes et femmes confondus, détenu par le Suédois Ingemar Stenmark (86).