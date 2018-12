Slalom de Courchevel: Shiffrin atteint la barre des 50 victoires en Coupe du monde

L'Américaine Mikaela Shiffrin a engrangé une 50e victoire en Coupe du monde à seulement 23 ans en remportant samedi le slalom de Courchevel, son 7e succès de la saison.

Déjà en tête après la première manche, la double tenante du gros globe de cristal a encore dominé la concurrence et devance la Slovaque Petra Vlhova de 28/100e et la Suédoise Frida Hansdotter de 37/100e.

Après sa première place en géant hier, la double championne olympique américaine repart de Courchevel avec une deuxième victoire en autant de courses.

Inarrêtable depuis le début de la saison avec 7 succès sur 11 départs, Mikaela Shiffrin survole le classement général de la Coupe du Monde, plus que jamais favorite à sa propre succession pour le gros globe de cristal.

Première Française, Adeline Mugnier se classe 18e à 3 secondes et 77/100, suivie un peu plus loin par Nastasia Noens, 26e à 4 secondes et 52/100 de l'insatiable Américaine.