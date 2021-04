Sofagate: Charles Michel réaffirme son regret, souligne l'importance de la réunion

(Belga) Le président du Conseil européen Charles Michel a réitéré jeudi soir sur le plateau de la chaîne LN24 son "profond regret" de l'épisode désormais baptisé "sofagate" sur la Toile.

"Je regrette l'impression qui a été donnée d'une forme de dédain ou de mépris pour la présidente de la Commission, ou les femmes en général", a répété le Belge. "J'ai rembobiné 150 fois (l'incident) dans ma tête", assure-t-il, tout en affirmant être convaincu qu'une réaction de sa part aurait pu créer un "incident bien plus grave" au vu de l'importance cruciale de cette réunion avec le président turc. Au-delà de la guéguerre de protocole et des remarques enflammées sur les réseaux sociaux, le président du Conseil européen a appelé à ne pas laisser cet incident occulter "le véritable enjeu de cette réunion, fondamentale pour la stabilité et la sécurité en Europe". Les sujets de discussion essentiels ne manquaient pas, entre futur du pacte migratoire, évolutions sur la situation chypriote, implications en Libye, etc. Ces quelques secondes qui ont fait scandale, ces images où l'on voit Ursula von der Leyen désemparée face à deux sièges où se sont installés Charles Michel et Recep Tayyip Erdogan, tandis qu'elle était reléguée à distance, sur un sofa, n'ont en rien reflété l'ensemble de la réunion, qui a duré trois heures et durant laquelle les deux responsables européens ont porté ensemble un message fort, a martelé le Belge. (Belga)