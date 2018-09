Soixante cavaliers à Mons pour le centenaire de l'offensive des 100 jours

(Belga) Soixante cavaliers de l'International Cavalry Association ont débarqué samedi dans le centre-ville de Mons dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18, et plus particulièrement de la "Pursuit to Mons", offensive des 100 jours qui avait marqué un tournant décisif dans le conflit mondial.

L'ultime offensive des alliés avait permis, au bout de trois mois, de faire plier l'armée allemande qui avait battu en retraite. La randonnée, en uniforme d'époque, des cavaliers canadiens, allemands, suisses, anglais ou encore australiens avait commencé le 15 septembre à Cambrai (France), ville libérée par les alliés le 9 octobre 1918. Avant d'arriver à Mons, ils étaient passés par Valenciennes, Hensies et Saint-Ghislain. La colonne a été reçue samedi à l'Hôtel de Ville par les autorités. Des démonstrations de cavalerie seront organisées dimanche à l'Hippodrome de Wallonie à Ghlin, avant une grande parade finale dans l'après-midi.