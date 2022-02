Somalie: 14 morts dans une attaque suicide dans le centre du pays

(Belga) Au moins quatorze personnes ont été tuées, parmi lesquelles des responsables politiques locaux, dans un attentat suicide revendiqué par les djihadistes shebab samedi dans un restaurant de Beledweyne, dans le centre de la Somalie, où devaient se tenir prochainement des élections.

Un premier bilan fourni par la police et des témoins faisait état de dix morts dont plusieurs hauts fonctionnaires locaux. Mais quatre des 16 civils blessés dans l'explosion d'un kamikaze ont succombé à leurs blessures à l'hôpital, a indiqué par téléphone à l'AFP Mohamud Hassan, un officier de police local. "C'est le pire attentat que j'ai connu dans cette ville", a t-il confié. La sécurité avait été renforcée à Beledweyne, à 340 km au nord de Mogadiscio, en raison de la tenue prochaine d'élections locales. "Un combattant martyr shebab est entré dans ce lieu (...) et parmi les tués figurent le gouverneur adjoint de la région d'Hiiran, le chef adjoint des affaires sociales du district de Beledweyne et le chef adjoint des services de renseignement de Beledweyne", ont affirmé les shebab dans un bref communiqué revendiquant l'attentat. Selon des témoins, l'explosion a ravagé une terrasse du restaurant Hassan Dhiif, où les gens s'étaient rassemblés à la mi-journée pour déjeuner. La Somalie, et particulièrement sa capitale Mogadiscio, ont été ces dernières semaines le théâtre de multiples attaques pour la plupart revendiquées par le mouvement djihadiste des shebab, lié à Al-Qaïda, et toujours très implanté dans les zones rurales. Les shebab, qui combattent le fragile gouvernement central, ont été chassés de Mogadiscio en 2011 après une offensive de la force de l'Union africaine, mais ils contrôlent toujours de vastes parties du pays. (Belga)