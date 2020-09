Somalie: accrochage frontalier entre soldats kényans et somaliens

(Belga) Une fusillade a opposé samedi des soldats kényans à des soldats somaliens le long de leur frontière commune, après que les Kényans ont ouvert le feu pour disperser une manifestation hostile, a appris l'AFP de sources concordantes.

L'incident, qui s'est déroulé au niveau de la localité somalienne de Bulo Hawo (ouest de la Somalie), en face de la ville kényane de Mandera, a débuté par une manifestation d'habitants somaliens reprochant aux forces kényanes des exécutions extrajudiciaires. "Les troupes kényanes ont ouvert le feu vers les manifestants somaliens qui s'étaient approchés de leurs positions sur la frontière et des troupes somaliennes stationnées à proximité ont alors ouvert un feu nourri. Cela a duré plusieurs minutes", a expliqué à l'AFP par téléphone un policier de Bulo Hawo, Mohamed Abdirahman. Selon cette source, les manifestants reprochent à la police antiterroriste kényane d'avoir tué trois civils "enlevés la veille" dans la localité frontalière d'El Wak, plus au sud. "Il y a eu une fusillade à la frontière dans laquelle des (soldats de l'armée somalienne) SNA et des (soldats kényans) KDF ont échangé des coups de feu après un incident avec des manifestants. Les habitants de l'autre côté accusent les forces kényanes d'avoir tué trois civils qui ne sont pas des shebab", les insurgés islamistes radicaux somaliens, a expliqué le responsable. Aucune des sources contactées par l'AFP n'a fait état de blessés ou de victimes dans cet accrochage. (Belga)