Somalie: au moins huit civils tués dans l'attaque dans un hôtel à Mogadiscio

Au moins huit civils ont été tués dans les affrontements entre des islamistes radicaux shebab, qui ont attaqué un hôtel de Mogadiscio, et les forces de sécurité tentant de les neutraliser, a indiqué samedi un responsable de la sécurité.

"Les forces de sécurité ont continué à neutraliser les terroristes qui ont été cernés dans une chambre dans le bâtiment de l'hôtel, la plupart des gens ont été secourus mais au moins huit civils sont à ce stade confirmés morts", a déclaré ce responsable, Mohamed Abdikadir. Des jihadistes shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont pris d'assaut l'hôtel Hayat vendredi soir dans une pluie de coups de feu et d'explosions de bombes. "Les forces de sécurité ont sauvé des dizaines de civils, y compris des enfants, qui étaient piégés dans le bâtiment", a ajouté M. Abdikadir. Les assaillants étaient toujours retranchés dans l'hôtel tôt samedi, des coups de feu sporadiques et de fortes explosions ont été entendus dans la zone. Il s'agit de la plus importante attaque dans la capitale somalienne depuis l'élection du président Hassan Sheikh Mohamud en mai. Une douzaine de personnes étaient rassemblées dans la nuit en face de l'immeuble pour tenter d'obtenir des nouvelles de leurs proches. "Nous étions à la recherche d'un membre de ma famille (...) coincé à l'intérieur de l'hôtel, sa mort a été confirmée ainsi que celle de six autres personnes, dont deux que je connais", a témoigné l'une de ces personnes, Muudey Ali.