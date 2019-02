Somalie: l'explosion d'une voiture piégée fait plusieurs morts

(Belga) Au moins cinq personnes ont été tuées et 25 blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un grand hôtel du centre de Mogadiscio, ont annoncé jeudi des secouristes, rapporte l'AFP. L'agence de presse dpa qui cite police et services de secours parle pour sa part de 25 morts et autant de blessés.

"Nos équipes ont retrouvé cinq corps et 25 blessés - mais ce n'est pas le bilan définitif, " a déclaré à l'AFP Abdukadir Abdirahman, directeur du service d'ambulances Aamin Ambulance service." "Nos équipes sont toujours en train de travailler", a-t-il dit. On ignorait dans l'immédiat si la voiture piégée avait été actionnée par un kamikaze. "Il y a eu une énorme explosion de voiture piégée rue Maka Al-Mukarama, " a déclaré le policier Mohamed Farah. "Elle a détruit beaucoup de magasins et de véhicules." Il y a eu une deuxième explosion dans la même zone quelques minutes plus tard, mais on ignorait son origine. Les islamistes shebab ont revendiqué l'attentat, dernier en date d'une longue série d'attaques du groupe lié à Al-Qaïda. (Belga)