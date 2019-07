Sommet Canada-UE: Trudeau et Tusk dénoncent les propos de Trump

(Belga) Le Premier ministre Justin Trudeau et le président du Conseil européen Donald Tusk ont dénoncé jeudi les propos incendiaires de Donald Trump à l'endroit de quatre élues démocrates issues de minorités, les qualifiant d'"inacceptables", sans cependant nommer directement le président américain.

"J'ai été pendant des années l'un des politiciens les plus pro-Américains d'Europe. Il est difficile de comprendre certains de ces faits, de ces mots et, parfois, si vous sentez que quelque chose est totalement inacceptable, vous devez réagir malgré les affaires, les intérêts", a dit M. Tusk lors d'une conférence de presse commune à Montréal avec le dirigeant libéral canadien. "Pour moi, les valeurs sont beaucoup plus importantes que le commerce, désolé, peut-être suis-je vieux jeu", a ajouté M. Tusk en soulignant ne pas vouloir s'immiscer dans la politique intérieure "de votre voisin". "Les propos d'hier (mercredi) soir sont blessants et inacceptables et je crois que personne au Canada ne pense que ces propos sont acceptables, parce qu'ils ne le sont pas", a renchéri de son côté M. Trudeau au terme d'un sommet Canada-Union Européenne. Lors d'un meeting mercredi soir du président américain en Caroline du Nord, les élues démocrates qui, selon lui, "détestent" l'Amérique, ont été huées. "Renvoyez-la! Renvoyez-la! " s'est mise à scander la foule lorsque M. Trump a évoqué Ilhan Omar, l'une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, qui a créé la controverse avec des commentaires sur Israël jugés antisémites par de nombreux élus. Le président du Conseil européen a fait écho à ces slogans en déclarant: "Je me sens vraiment chez moi ici à Montréal, la plus européenne des villes canadiennes, aussi parce que je n'ai entendu personne crier +renvoyez-le+". (Belga)