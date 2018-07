Sommet de l'Otan - Plusieurs associations manifesteront contre Trump et pour la paix le 7 juillet à Bruxelles

(Belga) La plateforme "Trump not Welcome" organise samedi à Bruxelles une manifestation contre la venue du président américain Donald Trump lors du sommet de l'Otan les 11 et 12 juillet prochains. Les organisations entendent ainsi demander aux leaders belges et européens de ne pas s'inspirer de la vision du monde de Trump.

Donald Trump et ceux qui partagent ses idées "veulent pousser notre société plus loin dans l'engagement militaire et imposer une politique qui exclut les gens au lieu de les relier, déstabilisant certains pays au lieu de leur donner un avenir", estiment les responsables de la plateforme. Ils demandent de ne pas s'inspirer de cette vision du monde. "Nous souhaitons soutenir la résistance contre Trump aux Etats-Unis. Nous condamnons son appel à plus d'investissements dans les dépenses de défense (auprès des pays Alliés de l'Otan) et sommes indignés par sa politique d'immigration inhumaine symbolisée par des enfants enfermés", pointent-ils encore. "Nous souhaitons créer des ponts, pas des murs. Nous croyons en une politique de paix dans tous les domaines. Make Peace Great Again! ", ajoutent-ils. La plateforme organisera une action de contestation samedi pour toutes ces raisons. "Tout comme l'année dernière, nous souhaitons adresser un message clair aux chefs d'Etat et de gouvernement lors du prochain sommet de l'Otan: pas d'enchères militaires au détriment de la réduction de la pauvreté, de la protection sociale, de la lutte contre le changement climatique, de la politique humanitaire d'accueil des réfugiés et de la solidarité. Des milliers de personnes investiront les rues de Bruxelles pour une société pacifique, durable et inclusive", selon les responsables. La plateforme "Trump not Welcome" réunit une septantaine d'organisations, dont Amnesty International et le CNCD-11.11.11. Les manifestants se réuniront à 15h00 à la gare du Nord. Ils passeront ensuite par le Quai de Willebroeck, la rue Dansaert, le Quai à la Houille et le Boulevard d'Anvers. (Belga)