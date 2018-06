Sommet Trump/Kim - Donald Trump et Kim Jong Un attendus à Singapour pour un sommet historique

(Belga) Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un sont attendus à Singapour dimanche en vue d'un sommet historique visant la dénucléarisation du régime nord-coréen isolé.

Après leur arrivée, les deux leaders, en provenance du Québec pour Donald Trump et de Pyongyang pour Kim Jong Un, doivent rencontrer de manière séparée le premier ministre du pays hôte, a indiqué le ministère des Affaires étrangères de Singapour dans un communiqué dimanche. Le premier ministre Lee Hsien Loong devrait rencontrer Kim dimanche et Trump le lendemain, selon les informations communiquées. L'annonce survient alors que l'archipel est en plein préparatifs pour la rencontre au sommet mardi des nations ennemies. Pour la première fois dans l'histoire, un président américain rencontrera un leader nord-coréen. Les discussions doivent contribuer à l'élaboration d'un accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord en échange d'un assouplissement des sanctions diplomatiques et économiques établies par la communauté internationale, suite à une série de tests balistiques et nucléaires nord-coréens. L'Américain Donald Trump semblant confiant dans la perspective des pourparlers avec Kim Jong Un, faisant part sur Twitter dimanche, après avoir quitté le sommet du G7 au Canada, qu'il s'agissait d'une chance de "parvenir à un résultat véritablement merveilleux pour la Corée du Nord et du monde". "Je sais que Kim Jong Un va travailler dur pour quelque chose qui a rarement été fait par le passé... créer la paix et davantage de prospérité pour son pays!", a encore rédigé sur la plateforme le président des USA. (Belga)