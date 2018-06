Sommet Trump/Kim - Donald Trump évoque beaucoup de progrès et envisage de signer un document avec Kim Jong Un

(Belga) Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong Un avait permis de faire "beaucoup de progrès" et s'était déroulé "mieux que quiconque aurait pu escompter".

Les deux dirigeants, dont la rencontre à Singapour mardi est inédite et historique, ont quitté la salle de réunion pour marcher ensemble et sans traducteur dans l'hôtel Capella, après leur déjeuner de travail. "C'était vraiment une rencontre fantastique" qui s'est déroulée "mieux que quiconque aurait pu imaginer", a lancé M. Trump à la presse à l'issue d'un déjeuner de travail avec le dirigeant nord-coréen. "Nous allons maintenant aller signer", a-t-il ajouté, sans préciser exactement de quel type de document il s'agit. Les discussions entre les dirigeants suivaient une poignée de main historique et une entrevue en tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong Un plus tôt mardi à l'occasion d'un sommet historique à Singapour en vue de la dénucléarisation du régime nord-coréen. A l'issue de leur tête-à-tête d'une quarantaine de minutes, le président américain avait déjà fait part de son optimisme sur les discussions en cours, assurant qu'elles se passaient "très, très bien". (Belga)