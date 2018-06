Sommet Trump/Kim - Nuit sans sommeil pour le président sud-coréen qui espère un sommet fructueux

(Belga) Le président sud-coréen Moon Jae-in a exprimé son espoir que le somment entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un à Singapour mardi, soit fructueux. Il estime que cette réunion historique peut donner lieu à une nouvelle ère de paix dans la péninsule coréenne mais que le processus sera long, rapporte l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

"J'espère, de même que toute notre population, que le sommet sera un succès qui ouvrira une nouvelle ère de dénucléarisation complète, de paix et de relation renouvelée entre la Corée du Sud, la Corée du Nord et les USA", a indiqué le président sud-coréen. Moon Jae-in et son cabinet ont suivi l'ouverture du sommet et la poignée de main symbolique entre les deux leaders retransmis sur un écran, peu avant la réunion hebdomadaire des ministres sud-coréens à Séoul. Le président sud-coréen, élu l'an passé, a indiqué ne pas avoir fermé l'oeil de la nuit dans la perspective de ce sommet inédit entre les représentants américain et nord-coréen. Il a toutefois émis l'avertissement qu'un sommet fructueux ne serait que le début d'un "long processus" vers la dénucléarisation du frère ennemi. "La relation hostile fermement ancrée et le problème nucléaire de la Corée du Nord ne peuvent pas être résolus grâce à une action unique lors d'une réunion entre leaders", a-t-il mis en garde. Une détente dans la péninsule coréenne s'est opérée depuis l'organisation des Jeux Olympiques en Corée du Sud, pour déboucher sur l'organisation de ce sommet historique entre les USA et le Corée du Nord à Singapour. (Belga)