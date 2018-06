Sommet Trump/Kim - Pompeo ira rencontrer les dirigeants sud-coréen, japonais et chinois après le sommet

(Belga) Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a annoncé jeudi qu'il irait à la rencontre des responsables sud-coréens, japonais et chinois dans la foulée du sommet historique de mardi entre Donald Trump et Kim Jong Un sur la "dénucléarisation" de la Corée du Nord.

Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, il a réaffirmé que des "progrès" avaient été faits avant la rencontre de Singapour, et que le dirigeant nord-coréen lui avait "dit personnellement qu'il était prêt à dénucléariser" son pays. Mike Pompeo s'est rendu à deux reprises ce printemps à Pyongyang, d'abord comme directeur de la CIA puis comme secrétaire d'Etat, à la rencontre de Kim Jong Un. Ce dernier, a-t-il rapporté, lui a aussi dit "qu'il comprenait que le modèle actuel ne marche pas", "qu'on ne pouvait pas s'y prendre comme par le passé". Un éventuel accord "doit être grand et audacieux", a-t-il plaidé. Avant ce "sommet historique", "le président Trump est plein d'espoir", mais il "n'acceptera pas un mauvais accord", a insisté le chef de la diplomatie américaine, assurant que l'objectif des Etats-Unis restait la dénucléarisation "complète, vérifiable et irréversible" de la Corée du Nord. "Je me rendrai après le sommet à la rencontre de mes homologues japonais et sud-coréenne pour poursuivre notre coordination", a expliqué Mike Pompeo. Cette réunion avec la Corée du Sud et le Japon aura lieu à Séoul, où il se rendra les 13 et 14 juin. Il ira ensuite le 14 juin à Pékin pour s'entretenir avec des responsables chinois. (Belga)