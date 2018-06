Sommet Trump/Kim - Porc croustillant et tarte tropézienne au menu pour Kim et Trump

(Belga) Cocktail de crevettes, porc croustillant sauce aigre-douce et tarte tropézienne: le menu du déjeuner qui devait conclure mardi le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un est un savant mélange de mets occidentaux et asiatiques.

En entrée, le président des Etats-Unis, le dirigeant de la Corée du Nord et leurs équipes devaient déguster un cocktail de crevettes, une salade de mangue verte et de poulpe et une spécialité coréenne, l'oiseon, du concombre farci. En plat principal, un confit de boeuf marchand de vin avec gratin dauphinois et broccolinis, une "combinaison" de porc croustillant sauce aigre-douce et de riz frit chinois, ainsi que de la morue braisée, ou "daegu jorim". En dessert enfin, une tartelette au chocolat noir, glace vanille et son coulis de cerise, ou une tarte tropézienne. Autour de la table, côté américain, Donald Trump devait être accompagné de son secrétaire d'Etat Mike Pompeo, en première ligne depuis l'annonce du sommet il y a trois mois, du secrétaire général de la Maison Blanche John Kelly, ainsi que du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, bête noire des Nord-Coréens pour ses positions passées favorables à des frappes préventives contre Pyongyang. La porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders, l'ambassadeur des Etats-Unis aux Philippines Sung Kim, très investi dans les discussions préparatoires avant le sommet, et Matthew Pottinger, conseiller Asie du président Trump, devaient compléter la délégation. Côté nord-coréen, Kim Jong Un devait être accompagné de son bras droit Kim Yong Chol, qui a récemment fait le déplacement jusqu'aux Etats-Unis et a été accueilli à la Maison Blanche pour relancer le sommet après son annulation-surprise par Donald Trump, du vice-président du comité central du parti au pouvoir Ri Su Yong et des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Ri Yong Ho et No Kwang Chol. La vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui, dont les propos virulents à l'égard du vice-président américain Mike Pence avaient précipité l'annulation temporaire du sommet par Washington, devait également être présente, ainsi que deux hauts autres dirigeants du parti au pouvoir, Kim Yo Jong et Han Kwang Sang.