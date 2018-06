Sommet Trump/Kim - Trump prêt à inviter Kim aux Etats-Unis si leur sommet se passe bien

(Belga) Le président américain Donald Trump s'est dit prêt jeudi à inviter le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aux Etats-Unis si leur rencontre historique, prévue le 12 juin à Singapour, se passe bien, en ajoutant espérer une "normalisation" des relations entre les deux pays.

"La réponse est oui (...), assurément si ça se passe bien", a dit M. Trump à un journaliste qui lui demandait s'il envisageait d'inviter le dirigeant nord-coréen aux Etats-Unis. "Nous aimerions voir une normalisation, oui", a-t-il par ailleurs déclaré à la presse à la Maison Blanche aux côtés du Premier ministre japonais Shinzo Abe, en visite à Washington. M. Trump a aussi dit que la lettre que lui avait envoyée Kim Jong Un était "chaleureuse et aimable". "Je l'ai beaucoup appréciée", a-t-il dit. La lettre ne disait "rien d'autre que +nous avons hâte de vous voir et nous avons hâte pour le sommet et nous espérons que des choses formidables vont se passer+ Nous avons donc apprécié", a-t-il poursuivi. Le président américain a dit croire qu'un "grand succès" découlerait de la rencontre avec le dirigeant nord-coréen, tout en se disant tout à fait préparé à se retirer. "Je suis prêt à m'en aller (...). J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Je pense vraiment que Kim Jong Un veut faire quelque chose de formidable pour son peuple et aussi pour sa famille et pour lui-même", a-t-il dit. Le président américain s'est enfin engagé à soulever, pendant son sommet avec Kim Jong Un, la question des ressortissants japonais enlevés dans les années 1970 et 1980 par la Corée du Nord. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est de son côté dit prêt à parler directement à la Corée du Nord. (Belga)