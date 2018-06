Sommet Trump/Kim - Trump s'en prend aux "haters", à quelques heures de sa rencontre avec Kim Jong Un

(Belga) Le président américain Donald Trump s'en est prix mardi à l'aube aux "hater and losers" (haineux et perdants) sur Twitter, quelques heures avant une rencontre historique avec le leader nord-coréen Kim Jong Un à Singapour. "Tout ira bien", a-t-il affirmé sur le site de micro blogging.

"Le fait que cette rencontre a lieu est une grande perte pour les Etats-Unis, disent les haineux et les perdants. Nous avons nos otages; les tests, recherches et lancements de missiles ont cessé, et ces critiques ('pundits'), qui disent depuis le début que je fais fausse route, n'ont rien d'autre à dire! Tout ira bien!", selon le tweet de Donald Trump. Le commentaire - qui fait référence à la libération de trois prisonniers américains par la Corée du Nord en mai et à la promesse de Kim de cesser son programme nucléaire - a été posté vers minuit heure belge. Le président américain a également tweeté au sujet de la bourse américaine en vantant les résultats économiques et leurs effets sur les échanges. "La Bourse est en hausse de près de 40% depuis l'Election, avec 7.000 milliards de dollars de valeur supplémentaire à travers l'économie", s'est-il vanté. Le président américain doit rencontrer le leader nord-coréen à partir de 9h à Singapour (3h HB) pour une poignée de main historique et plusieurs heures de réunions. "Les rencontres entre collaborateurs se passent bien et rapidement... mais à la fin, ça ne compte pas. Nous allons tous savoir rapidement si un véritable accord, pas comme ceux du passé, peut intervenir!", a-t-il estimé dans un de ces tweets matinaux. Les Etats-Unis exigent que ce processus de discussions lancé à Singapour aboutisse à la dénucléarisation de la Corée du Nord et offrent en échange au régime de Kim Jong Un des garanties de sécurité. (Belga)