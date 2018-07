Sommet Trump-Poutine - Trump est "compétent", un "interlocuteur intéressant", selon Poutine

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a qualifié lundi son homologue américain Donald Trump de "compétent" et d'"interlocuteur intéressant", après leur sommet à Helsinki.

"C'est une personne très compétente, il connaît les dossiers, il écoute et prend note des arguments", a déclaré le président russe dans une interview accordée à la première chaîne publique russe après une conférence de presse conjointe avec M. Trump. "Sur certaines questions, il s'en tient à ses opinions", a-t-il poursuivi en citant à titre d'exemple la décision du président américain de quitter unilatéralement l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain est un "interlocuteur intéressant", a ajouté M. Poutine l'issue d'un tête-à-tête de deux heures à Helsinki. "Tout le monde pense que c'est uniquement un homme d'affaires. Je ne pense pas que ce soit vrai parce que c'est déjà un homme politique", a dit M. Poutine "Il sait écouter et entendre ce que les électeurs ou le public attendent de lui, il fait un bon travail la-dessus", a-t-il ajouté. Le président russe a dit que la date de leur prochaine rencontre n'avait pas encore été fixée, mais qu'ils pourraient se voir lors d'évènements internationaux en Asie et lors du G20 en Argentine en novembre. (Belga)