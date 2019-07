Sommet UA: lancement de la "phase opérationnelle" de la zone de libre-échange africaine

(Belga) Les pays membres de l'Union africaine (UA) ont lancé symboliquement dimanche à Niamey la "phase opérationnelle" de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlec), qui doit constituer à terme le plus grand marché du monde.

Plusieurs chefs d'Etat se sont succédé sur l'estrade du sommet de l'UA pour lancer les cinq "instruments opérationnels" ("système de paiement numérique", "portail de suivi" et "règles d'origine"...) avant que le président nigérien Mahamadou Issoufou ne dévoile une plaque lançant la Zlec. 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché. Le géant nigérian, réticent jusque-là, et son voisin le Bénin ont signé l'accord en ouverture du sommet dans la matinée. Seule l'Erythrée n'a pas signé l'accord pour intégrer ce marché qui doit réunir 1,2 milliard de personnes. D'âpres négociations se poursuivaient en coulisses dimanche sur la mise en oeuvre progressive du marché et la baisse des droits de douane. (Belga)