Sondage: la popularité de Macron (-3) et Philippe (-1) en baisse

Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le 8 mai 2018 à ParisFRANCOIS GUILLOT

La popularité d'Emmanuel Macron (-3) et d’Édouard Philippe (-1) connaît un coup d'arrêt en mai, après deux mois de hausse consécutive, selon un sondage Ipsos Game Changers diffusé mercredi.

Avec 37% d'avis favorables sur son action, le chef de l’État voit les jugements négatifs s'envoler en un mois (58%, +6) pour atteindre leur maximum depuis son entrée en fonction.

Emmanuel Macron perd en particulier auprès des sympathisants des Républicains (-28) et du FN (-15), selon ce baromètre mensuel pour Le Point.

Le Premier ministre limite la casse et cède 1 point, avec 35% d'avis positifs, mais une majorité de Français juge défavorablement son action (55%, +5).

Le mécontentement semble toucher les autres responsables politiques, avec notamment Nicolas Hulot (41%, -3) et Alain Juppé (36%, -1) également en baisse. Jean-Luc Mélenchon gagne en revanche 4 points, avec 30% de jugements favorables.

Embellie également pour les ex-présidents: Nicolas Sarkozy gagne 5 points à 31% et François Hollande, qui assure actuellement la promotion de son livre, est en hausse de 4 à 22%.

Enquête réalisée en ligne les 18 et 19 mai auprès de 1.025 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.